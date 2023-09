Ferrari Roma Spider: Offenes Fahrvergnügen mit 620 PS

Der Ferrari Roma Spider reiht sich ein in eine lange Liste von Ferraris, mit denen man den Himmel und Fahrtwind pur geniessen kann.

Cabrios und Spider haben bei Ferrari eine lange Tradition: Schon seit den Fünfzigern und Sechzigern des letzten Jahrhunderts geniessen die Schönen und Reichen es, mit einem offenen Renner aus Maranello das Leben zu geniessen.

Filme wie «La dolce vita» mit Anita Ekberg haben ebenfalls ihren Anteil daran, dass wir mit Italien nicht nur schnelle Autos, sondern stets Urlaubsfeeling, Ferien und Genuss verbinden.

In nur 13 Sekunden oben ohne

Jetzt bringt Ferrari wieder ein heisses Pferd auf den Markt, das diese Ahnenreihe fortsetzt: Der Roma Spider ist der erste Ferrari seit langem mit Stoff- statt Klappdach. Trotzdem haben die Italiener es geschafft, die elegante Linie des Roma Coupés zu erhalten. Und auch in Sachen Komfort steht die offene Variante der geschlossenen in nichts nach: Das Verdeck öffnet und schliesst sich in rund 13 Sekunden auf Knopfdruck, dank insgesamt acht Schichten ist es im Innenraum auch bei höheren Geschwindigkeiten nie laut.

Wir sind den neuen Ferrari Roma Spider gefahren. Ferrari Das Heck ist für viele die Schokoladenseite des Italieners. Ferrari Italienische Eleganz und Sportlichkeit herrscht auch im Interieur. Ferrari

Mehr Spass macht natürlich das Fahren mit offenem Dach. Dafür haben sich die Italiener was einfallen lassen, um das Geräuschniveau selbst bei Autobahntempo noch tief zu halten. Mit einer weiteren Taste lässt sich ein spezielles Windschott aus der hinteren Rückenlehne ausfahren. Mit seiner aerodynamischen Form leitet es den Fahrtwind so um, dass in der Kabine der Luftstrom effektiv beruhigt wird.

Apropos Innenraum: Dieser entspricht sonst demjenigen des Coupés. Die vorderen Sitze sind auch nach mehreren Stunden noch bequem und bieten in Kurven dennoch viel Seitenhalt, die beiden hinteren Sitze dienen allerdings eher als zusätzliche Ablage zum Kofferraum. Auch an Details wie der klassischen Handschaltung nachempfundenen Schaltung kann man sich gar nicht genug sattsehen.

620 Cavalli wollen galoppieren

Richtig in seinem Element ist der Ferrari Roma Spider aber auf kurvigen Landstrassen. Hier kann er dank eines 3,9-Liter-Achtzylinders wie im Coupé auf 620 PS unter der langen Motorhaube zählen, die den Spider bei Bedarf in 3,4 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen – gleich schnell wie das geschlossene Pendant. Erst darüber dauert es ein paar Zehntel länger, was aber im Alltag kaum eine Rolle spielt.

620 PS sorgen beim Ferrari Roma Spider für rasantes Vorwärtskommen. Ferrari Die Schaltung erinnert an die klassische Handschlatung von früheren Ferrari Modellen. Ferrari Dafür ist der moderne Tacho inzwischen volldigital. Ferrari

In Sachen Emotionen lässt er das Coupé nämlich glatt hinter sich. Der Sound vom Motor und der Abgasanlage kommt offen deutlich direkter beim Fahrer oder der Fahrerin an. Natürlich darf auch ein Ferrari im Jahr 2023 nicht mehr brüllen und grollen wie in den Roaring Sixties. Die Italiener haben es aber trotzdem geschafft, dass der Roma Spider bei jedem Beschleunigen ein Akustik-Feuerwerk zünden darf, das immer wieder ein Grinsen ins Gesicht zaubert. Die 8-Gang-Automatik legt dabei in Sekundenbruchteilen immer die richtige Fahrstufe ein.

Wer lieber selber schaltet, kann die Gänge über grosse, allerdings feststehende Paddel sortieren und übers Manettino einstellen, wie lebendig das Heck in Kurven mitwedeln soll. Soviel Spass hat allerdings seinen Preis: Der Ferrari Roma Spider kostet mindestens 273'064 Franken.