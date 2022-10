Schönenberg TG: Im Thurgau werden künftig 1,5 Tonnen medizinisches Cannabis angebaut

In einer Zürcher Firma, die ihren Produktionsstandort im Thurgau hat, darf künftig medizinisches Cannabis angepflanzt werden.

Die Zürcher Firma Medropharm AG, die ihren Produktionsstandort in Schönenberg im Kanton Thurgau hat, erhielt von der zuständigen Zulassungs- und Aufsichtsbehörde Swissmedic die Bewilligung für den Anbau und die Kultivierung von THC-haltigem Cannabis für medizinische Zwecke. Dies teilte die Firma am Dienstag in einer Medienmitteilung mit.