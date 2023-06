Basel: Im Tram vergessen – Bub (4) nach Kita-Ausflug von Polizei aufgegriffen

Ein vierjähriger Junge wurde von Kita-Mitarbeitern im Tram vergessen. Der Bub wurde von Polizisten aufgegriffen. Die Kita war in den letzten Jahren schon in Kontroversen wegen ähnlicher Vorkommnisse verwickelt.

Bei einem Kita-Ausflug Mitte Juni ging in Basel ein vierjähriger Bub im Tram vergessen. Der Junge wurde dann an der Tramhaltestelle Feldbergstrasse von der Polizei aufgegriffen. Die Polizei sowie Globegarden, die Betreiberin der Kindertagesstätte, bestätigten auf Anfrage den Sachverhalt. Laut der verantwortlichen Kita Globegarden sei das Kind «beim Umsteigen vom einen auf das andere ÖV vergessen» gegangen. Die Kita betont jedoch, dass der Vorfall «ein absoluter Einzelfall» sei. Das gesamte Team würde laut Kita aufgrund des Vorfalls erneut Sicherheitsschulungen durchlaufen.

Globegarden ist der grösste Anbieter von Kindertagesstätten in der Schweiz. Gegenwärtig betreut das Unternehmen schweizweit rund 2500 Kinder. Eine Angestellte schildert 20 Minuten, was an jenem Tag vorgefallen sei. Sie selbst arbeite nicht am besagten Standort, habe jedoch durch eine Mitarbeiterin vom Vorfall erfahren.

Von Polizei wohlbehalten zurückgebracht

Laut Angaben der Angestellten hätten sich zwei Kitagruppen von Globegarden für einen Ausflug in den Allschwiler Wald zusammengeschlossen. Etwa 29 Kinder habe die ganze Gruppe umfasst. Betreut seien sie von vier ausgelernten Fachkräften worden, hinzu seien zwei Personen in Ausbildung gekommen. Auf dem Rückweg ging der Vierjährige am Bankverein beim Umsteigen aus dem 8er-Tram verloren.

Vom Bankverein fuhr das Kind dann sieben Stationen weiter bis zur Station Feldbergstrasse im Kleinbasel. Dort wurde der Vierjährige von Polizisten aufgegriffen. «Die Polizei hat dem Jungen auch noch ein Glacé gekauft», berichtet die Mitarbeiterin. Dies bestätigt die Kantonspolizei Basel-Stadt. «Die Kinder tragen alle eine Weste mit der Nummer der Zentrale», erklärt die Angestellte. Dadurch konnten die Polizisten die Globegarden Zentrale in Zürich kontaktieren. So konnte der Junge wohlbehalten in die Kita gebracht werden. Ob die betroffene Kita den Verlust auch selbst schon bemerkt hatte, ist unklar.

Kind war möglicherweise in einem Schockzustand

Was für Folgen dieser Vorfall psychologisch für den Jungen hat, kann laut dem Basler Kinder- und Jugendpsychiater und Autor Frank Köhnlein nicht pauschal beantwortet werden. «Als Vierjähriger alleine im Drämmli dürfte für die allermeisten Vierjährigen eine sehr unvertraute und verunsichernde, angsterzeugende Situation sein», erklärt der Psychiater. «Offenbar hat es nicht gleich auf seine Not aufmerksam gemacht, wie das andere Kinder tun würden. Das könnte darauf hindeuten, dass es in der Situation - nachdem es begriffen hat, dass da etwas falsch gelaufen ist - in einer Art Schockzustand war», führt Köhnlein weiter aus. Eine anhaltende Traumatisierung des Kindes sei jedoch nicht zu erwarten.

Wichtig für die Bewältigung des Ereignisses sei, dem Kind klar zu machen, dass der Fehler auf keinen Fall bei ihm gelegen sei. Die Betreuer müssten ebenfalls betonen, dass das Vergessengehen rein zufällig und unabsichtlich dem betroffenen Jungen widerfahren wäre. Im Vierjährigen könne nach Köhnlein ansonsten schnell der Eindruck entstehen, dass er selbst gar nicht so wichtig wie alle anderen sei.

Nicht der erste Vorfall

2019 klagten mehrere Angestellte und Mitarbeiterinnen die Kita an wegen chronischen Personalmangels und gefährlichen Situationen. Ein Kind sei im Wald verloren gegangen, ein weiteres sei vom Wickeltisch gefallen. Die Kita zog diese Anschuldigungen vor das Verwaltungsgericht Zürich, was gegen die ehemaligen Angestellten entschied und der Kita-Kette recht gab.