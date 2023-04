Bancomaten-Sprenger: Im Tresor warteten 500’000 Franken – ennet der Grenze die Handschellen

1 / 7 Die Täter von Sevelen zählen zu den ersten, die verhaftet werden konnten. Das Bundesstrafgericht in Bellinzona verurteilte einen der Täter Ende 2021 zu 74 Monaten Haft. Sein Komplize sitzt in Dänemark ein. Kapo SG Keine Beute: Die Täter kamen in Buchberg SH nicht durch das Loch und mussten ohne Beute flüchten. Einer der Beteiligten wurde geschnappt und im Oktober 2022 zu 52 Monaten Gefängnis verurteilt. Kapo SH Täter werden immer skrupelloser: Beim Angriff auf einen Bancomaten in Münchenstein im März 2023 wurde ein Zeuge gefesselt. Polizei BL

Darum gehts Seit Jahren nehmen in der Schweiz Angriffe auf Bancomaten zu, 2022 war laut Fedpol gar ein Rekordjahr.

Die Täter sind organisiert und professionell, dennoch kommt es regelmässig zu Verhaftungen.

Diese geschehen häufig im Ausland. Internationale Zusammenarbeit sei darum besonders wichtig, so das Fedpol.

Sie agieren professionell, schnell und skrupellos. Seit Jahren sorgen Banden, die in der Schweiz Bancomaten sprengen, in immer höherer Kadenz für Schlagzeilen. «2022 gab es eine rekordhohe Anzahl von Angriffen in der Schweiz», schreibt das Bundesamt für Polizei Fedpol.

Bei der Täterschaft handelt es sich um organisierte Gruppen. Das Fedpol weiss inzwischen: Sprengstoff-Angriffe verüben meist rumänische und holländische Täter. Mit Gas operieren vor allem serbische und rumänische Tätergruppierungen.

Sie agieren schnell und hinterlassen kaum Spuren

Das wissen die Behörden nicht zuletzt durch Ermittlungen, die ihnen immer neue Erkenntnisse über die Methoden und Strukturen dieser Banden liefern. Längst nicht alle Ermittlungserfolge gelangen an die Öffentlichkeit. So kam es im vergangenen Juli in Frankreich zu drei Verhaftungen einer aus Kosovo stammenden Bande.

Den Verhafteten wird vorgeworfen, an Bancomat-Angriffen in der Schweiz und in Deutschland beteiligt gewesen zu sein. Die Erkenntnisse aus den Ermittlungen zeigten, dass die Beschuldigten kantons- und länderübergreifend agiert haben und das Oberelsass in Frankreich als ihren Rückzugsraum nutzten. An der Operation beteiligt waren neben dem Fedpol mehrere Kantonspolizeien, das deutsche Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die französische Polizei.

Es brauche eine sehr enge Zusammenarbeit mit den Kantonen, aber vor allem auch auf internationaler Ebene mit den Ermittlungsbehörden. Die Banden agierten schnell und hinterliessen kaum verwertbare Spuren am Tatort. «Das ist eine der Herausforderungen», sagt Berina Repesa, Sprecherin des Fedpol.

Die Verhaftung von Tätern geschah bis jetzt denn auch vor allem im Ausland. An Weihnachten 2021 konnten in Bartenheim (F) nahe von Basel vier Tatverdächtige in einem Hotelzimmer verhaftet werden. Bei der Durchsuchung stiessen die französischen Ermittler auf Sprengstoff, Zünder und gefälschte Nummernschilder. Die Männer werden verdächtigt, mehrere Sprengstoffanschläge auf Bancomaten in den Jahren 2020 und 2021 verübt zu haben.

Welche Erkenntnisse das Fedpol aus diesen Verhaftungen zieht, gibt die Behörde aus «polizeitaktischen Gründen» nicht preis.

Mehrjährige Haftstrafen verhängt

Zwei Fälle landeten bereits vor dem Bundesstrafgericht. Die Täter von Sevelen SG konnten in Bregenz und Dänemark verhaftet werden. Am Tatort hinterliessen sie neben dem aufgebrochenen Tresor – sie erbeuteten 126’000 Franken – Werkzeug mit DNA-Spuren. Einer der Täter wurde Ende 2021 zu 74 Monaten Haft verurteilt. Sein Komplize sitzt in Dänemark, wo wegen eines anderen Delikts gegen ihn ermittelt wurde.

Ende Oktober letzten Jahres wurde ein damals 39-jähriger Rumäne zu einer Haftstrafe von vier Jahren und vier Monaten verurteilt. Er hatte im April 2021 einen Raiffeisen-Bancomaten in Buchberg (SH) gesprengt. Die Tat ging schief. Zwar riss die Detonation ein Loch in die Wand, die Täter kamen aber nicht an das Bargeld heran – mehr als 500’000 Franken warteten im Tresorraum. Der Sachschaden belief sich auf rund 200’000 Franken. Dumm nur: Der gestohlene Fluchtwagen wurde so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrtüchtig war.

Verhaftet wurde der Rumäne später im Ausland. Dank forensischer Beweise am Tatort konnte er identifiziert werden. Seine Komplizen blieben unbehelligt.