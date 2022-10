Lippen-Kiefer-Gaumenspalte: In Kolumbien gerettetes Baby wurde operiert

Die Schweizerin Julia (28) hat im April in Kolumbien ein indigenes Kind mit einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte bei sich aufgenommen – und damit vor dem Tod bewahrt. Nun wurde Maui operiert.

1 / 8 Im April hat die Schweizerin Julia (28) das indigene Baby Maui zu sich genommen. Da es mit einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte zur Welt kam, hatte es im kolumbianischen Urwald bei seiner Familie keine Überlebenschancen. Privat Julia wohnt mit ihren zwei Kindern und Maui völlig abseits der Zivilisation rund drei Autostunden vom kolumbianischen Santa Marta. Privat Die Familie lebt dort mitten unter den Kogi, einer indigenen Gemeinschaft, der auch Mauis Familie angehört. Privat

Darum gehts Im April rettete die Gossauerin Julia (28) im kolumbianischen Urwald ein indigenes Baby.

Da es mit einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte zur Welt kam, hätten seine Eltern nicht die Mittel gehabt, um es am Leben zu erhalten. Julia nahm es bei sich auf.

Inzwischen wurde Maui operiert. In der Operation wurde die Spalte ein grosses Stück geschlossen.

Julia bedankt sich für die Anteilnahme und Unterstützung der 20-Minuten-Leser*innen.

«Ich musste vor Freude weinen, als ich Maui nach der OP in meine Arme nahm», erzählt Julia (28), die neue Mama und Retterin des Kindes. Das mittlerweile sechs Monate alte Baby kam mit einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte bei einer indigenen Familie im kolumbianischen Regenwald zur Welt – und hatte kaum Überlebenschancen. Dank der Schweizerin erhielt das Baby nicht nur eine neue Familie, sondern auch eine Operation seiner Fehlbildung.

Die Operation, bei der die Spalte ein grosses Stück geschlossen wurde, fand in Barranquilla im Norden Kolumbiens statt – etwa fünf bis sechs Autostunden von dem Zuhause von Maui, Julia und ihren zwei Kindern entfernt. «Maui durfte vor der OP acht Stunden nichts essen, was mir etwas Sorgen bereitete. Um Mitternacht trank er den letzten Schoppen, schlief ein. Er weinte zum Glück nur wenig», so Julia.

«Mein Herz machte Luftsprünge: Die OP war geglückt»

Am Morgen danach sei er im Spital betäubt und in den OP-Saal gebracht worden. Rund zwei Stunden habe die Operation gedauert. «Als ich ihn wieder sah, war sein Gesicht voller Pflaster. Auf Fotos zeigte mir der Arzt, wie sein Mundraum ohne Bandage aussieht. Mein Herz machte Luftsprünge: Die OP war geglückt!» Nach kurzer Aufwachzeit konnten Julia und Maui das Spital wieder verlassen und am nächsten Tag zurück nach Hause fahren.

«In den ersten Tagen nach dem Eingriff weinte er viel, wahrscheinlich hatte er grosse Schmerzen», erinnert sich Julia. Auch das Schöppelen sei nochmals schwieriger geworden, denn Maui habe lernen müssen, mit geschlossenen Lippen zu trinken. «Doch insgesamt hat alles sehr gut geklappt.»



«Dank euch fehlt es ihm heute an nichts!»

Die Kosten von Mauis OP wurden von der deutschen Cleft-Kinderhilfe, einer Organisation, die sich weltweit für die Behandlung von Kindern mit Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten einsetzt, übernommen. Doch auch unabhängig davon hat Julia zusätzliche Ausgaben zu tragen – mit einem dritten Kind und noch dazu einem, das so viel Pflege braucht, hatte die Gossauerin nicht gerechnet. Mehrfach stiess sie finanziell an ihre Grenzen.

Nachdem sie bei 20 Minuten von Mauis Rettung erzählt hatte, schwappte eine Welle der Anteilnahme über sie. Unzählige Leser*innen haben ihr geschrieben, Glück gewünscht und einen Beitrag gespendet. Insgesamt 10’000 Franken seien so zusammengekommen, erzählt Julia. «Ich hätte das niemals erwartet. Danke an alle, die Maui unterstützt und nicht weggesehen haben! Dank euch fehlt es ihm heute an nichts!»



«Stolzes Mami von drei kleinen Wundern»

Mit dem Spendengeld habe Julia Produkte für den Alltag wie Babymilchnahrung und Windeln, ein Bettchen und einen Maxi-Cosi gekauft. Zudem bezahle sie damit eine Person, die ihr regelmässig im Haushalt helfe: «Als Alleinerziehende mit drei Kindern mitten im Regenwald ohne moderne Hilfsmittel hat man ziemlich viel Arbeit. Schon allein, bis ich alle unsere Kleider im Bach gewaschen habe, brauche ich jede Woche viele Stunden.» Als Nächstes plane sie einen Anbau an ihr Haus, damit Maui ein eigenes Zimmer erhalte – bis anhin hätten sich die drei Kinder zwei Räume geteilt.

«Heute, sieben Wochen nach der Operation, geht es Maui sehr gut. Er lacht viel, freut sich über liebe Menschen und spielt mit seinen Spielsachen. Auch die Narbe verheilt gut», sagt Julia. Bald treffe sie sich mit Mauis Chirurgen in Barranquilla, um die weiteren Schritte für seine nächste OP zu besprechen, die in sechs Monaten stattfinden werde. «Trotz des etwas holprigen Weges freue ich mich auf alles, was noch kommt, und bin heute sehr stolzes Mami von drei kleinen Wundern.»

Möchtest du mit Julia in Kontakt treten? Melde dich auf onelove@20minuten.ch .

Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten sind Fehlbildungen der Lippen, des Oberkiefers und/oder des Gaumens. Sie zählen zu den weltweit häufigsten angeborenen Fehlbildungen bei Kindern: In Europa betrifft sie einen von 500 Neugeborenen. Die genauen Ursachen für die Fehlbildungen sind nicht bekannt, jedoch können genetische Faktoren sowie Vorerkrankungen oder äussere Einflüsse während der Schwangerschaft Fehlbildungen begünstigen. Die Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte ist dank Operationen und Therapien gut behandelbar. Quelle: usz.ch

Lebst du oder lebt jemand, den du kennst, mit einer Behinderung? Hier findest du Hilfe: Verzeichnis der Behindertenorganisationen des Bundes Inclusion Handicap, Dac hverband der Behindertenorganisationen Schweiz, Information und Rechtsberatung EnableMe, Portal und Community von und für Menschen mit Behinderungen