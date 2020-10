Mras-Rover in Originalgrösse: Im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern wurde am Donnerstag die teilerneuerte Raumfahrtausstellung eröffnet.

Von Freitag bis Sonntag finden im Verkehrshaus der Schweiz die Air and Space Days statt. Verbände, Clubs und Firmen bieten dort einen Einblick in Aviatik und Raumfahrt. Wie das Verkehrshaus am Donnerstag mitteilte, wurde zudem die Raumfahrtausstellung teilerneuert und eröffnet. Neu gibts beispielsweise eine Marslandschaft: Dort sind verschiedene ferngesteuerte Fahrzeuge ausgestellt. Lehrlinge des Obwaldner Motorenbauers Maxon Motor bauten die Mars-Rover in Originalgrösse nach. Im Mittelpunkt stehen bevorstehende Missionen wie «Mars 2020». Die Helikopterdrohne dieser Nasa-Mission ist ebenfalls als Nachbau zu sehen. Und: Präsentiert wird auch ein Modell der Raumstation ISS im Massstab 1:10.