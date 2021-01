Im April eröffnet in Sion ein Wavepool, also ein riesiges Schwimmbecken, welches bis zu zwei Meter hohe Wellen generieren kann. Es handelt sich dabei um den ersten Wavepool in Kontinentaleuropa.

Wer in der Schweiz lebt und gerne auf dem Surfbrett steht, der hat es nicht einfach. Meer gibt es hier keines, Alternativen nur wenige – zumindest bis anhin. Denn nun haben drei junge Walliser, die Gründer der Alaia Group, ein neues Projekt auf die Beine gestellt: Für ganze vierzig Millionen Franken wird in Sion zurzeit der erste Wavepool in Kontinentaleuropa gebaut. Bereits ab April können Surffreudige und Wasser-Abenteurer dort die ersten Wellen reiten.

Zwischen schneebedeckten Bergen

Der Wavepool in Sion ist weltweit der fünfte seiner Art. Bis anhin gibt es zwei in England, einen in Australien und einen in Südkorea. Da die Schweiz kein Meereszugang hat, biete sich der Standort optimal für einen Wavegarden an: «Ich denke, dass viele Schweizerinnen und Schweizer eigentlich sehr gerne surfen, jedoch nicht die Möglichkeit haben, regelmässig zu verreisen», so David Hürzeler, Head of Sports der Alaia Group. Der Wavegarden soll deshalb eine Alternative bieten. Doch wie funktioniert so ein Wellenbecken in den Bergen überhaupt?