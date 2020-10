Stärke 3,1 : Im Wallis nahe Anzère hat die Erde gebebt

Ein leichtes Erdbeben hat in der Nacht auf Donnerstag das Wallis erschüttert. Es dürfte deutlich verspürt worden sein.

Im Kanton Wallis hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein leichtes Erdbeben ereignet. Das teilte der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich in der Nacht mit.