Diesen Winter droht der Kahlschlag bei vielen Unternehmen. Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse warnt vor Entlassungen, Betriebsschliessungen und Konkursen. 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen zur Lage am Arbeitsmarkt.

Die wirtschaftliche Lage vieler Unternehmen hat sich nach dem starken Einbruch zu Beginn der Corona-Krise wieder etwas erholt, auch dank der Kurzarbeitsentschädigung. Doch Anfang nächsten Jahres endet sie bereits bei vielen. Ohne solch stützenden Massnahmen geht es offenbar nicht. Rund 5 Prozent aller Firmen werden in Zahlungsschwierigkeiten geraten, wie eine Umfrage des Wirtschaftsverbands ergab.

Mit Kurzarbeit können Unternehmen die Arbeitszeit der Angestellten vorübergehend reduzieren oder den Betrieb ganz einstellen. Mit der Massnahme sollen Arbeitsplätze in Krisenzeiten erhalten bleiben. Wegen der grossen Zahl an Gesuchen wurde während des Lockdown ein vereinfachtes Verfahren eingeführt, das noch bis Ende Jahr beibehalten wird. Kurzarbeitsentschädigungen werden von der Arbeitslosenkasse ausgezahlt. Die Kurzarbeit gilt seit September für maximal 18 Monate, zuvor für maximal 12 Monate.

Genaue Prognosen sind laut Economiesuisse-Chefökonom Minsch nicht möglich. Er schätzt allerdings, dass die Quote im Jahresdurchschnitt von heute 3,3 Prozent auf über 4 Prozent klettert. Ob es tatsächlich so schlimm wird, hängt laut Wirtschaftsprofessor Eichenberger vom weiteren Verlauf der Pandemie ab.

Die Corona-Krise trifft viele Unternehmen. Besonders betroffen sind laut Economiesuisse aber die unter starken Einschränkungen leidenden Branchen wie die Event- und Reisebranche, die Gastronomie und Marktfahrer. Auch die gesamte Exportindustrie ausser der krisenresistenten Pharmabranche leide unter der weltweit schwierigen wirtschaftlichen Lage. So fehlen laut Minsch etwa einem Schweizer Zulieferer Aufträge, weil er keine Teppiche an den Flugzeughersteller Airbus liefern kann.

Wie bei Angst vor Jobverlust aufgrund der Corona-Krise am besten vorzugehen ist, lässt sich laut dem Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich nicht pauschal beantworten. Das Amt rät, sich laufend über die Situation in der Branche und im Unternehmen zu informieren. Zeichnet sich eine Besserung ab? Helfen könne ein Gespräch mit Vorgesetzten. Ein Entscheid zur Jobsuche solle in jedem Fall gut überlegt sein.