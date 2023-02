Ski-WM: Christof Innerhofer muss trotz Bestzeit bei WM-Abfahrt zuschauen

Platz zwei am Mittwoch, Platz eins am Freitag – Christof Innerhofer überzeugte in den Trainings für die WM-Abfahrt vollends. Doch trotzdem wird er am Sonntag nicht am Start der WM-Abfahrt stehen (ab 11.00 Uhr live bei 20 Minuten). Die starken Leistungen in den Testläufen reichten den Verantwortlichen beim italienischen Ski-Verband nicht, um den 38-Jährigen für das Rennen am Sonntag zu nominieren.