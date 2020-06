Basel

Im Zoo wird ab jetzt der Stresspegel gemessen

Am Samstag öffnet der Zolli erstmals nach der Coronakrise wieder seine Tore. In den letzten Monaten gab es bei verschiedenen Tieren Nachwuchs. Nun können Besucher die Jungtiere zum ersten Mal live besichtigen. Dies aber unter Sicherheitsmassnahmen und mit einer Besucher-Limite.

Am Samstag wird der Basler Zolli, der älteste der Schweiz, seine Tore wieder öffnen. Fast 3.5 Millionen Franken an Einnahmen sind dem Zoo in den letzten Monaten während der pandemiebedingten Schliessung entgangen. Und es wären noch mehr gewesen, hätte es die Spenden und die Kurzarbeitsentschädigungen nicht gegeben. Denn wie Zollidirektor Oliver Pagan an einem Medienrundgang am Donnerstag ausführte, seien dem Zoo rund 5.5 Millionen Franken an Eintrittseinnahmen entgangen.