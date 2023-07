Das ist passiert

Weil Plumpsklos nicht mehr erlaubt sind, kommen im modernen Zug Mini-Kläranlagen mit Bakterien zum Einsatz. Jede der 460 Toiletten in den 62 Zügen ist mit einem solchen Bioreaktor ausgestattet. Allerdings funktionierten viele letzten Sommer nicht, was zum übelriechenden Duft führte. Die SBB reagierte, indem sie die Bakterien durch neue ersetzte. Wie sich nun aber herausstellte, führte diese Massnahme allein nicht zum gewünschten Effekt.



Deshalb kommt es auf den WCs zum Gestank

Wie SBB-Sprecher Reto Schärli der Zeitung gegenüber sagte, habe man nun den mutmasslichen Grund für den Gestank ausfindig machen können: «Wenn die Dosto-Züge während der Pausen in den Stromsparmodus gestellt werden, schaltet die Lüftung in den WCs aus. Dadurch wird den Bakterien die Luft abgeschnürt.» Dadurch gelange zu wenig Sauerstoff in den Bioreaktor. Ein weiteres Problem sei auch die Seife, welche in den Zug-WCs zum Händewaschen verwendet werde. Diese landet laut Schärli auch im Bioreaktor und hemmt die Bakterien bei ihrer Arbeit.