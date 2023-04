Schweizer erstickt im Zug in Italienn am Essen: Schule trauert um N. (19) aus Sion

Am Mittwoch verstarb er in einem italienischen Zug. (Symbolbild)

Der 19-jährige N. besuchte ein Gymnasium in Sitten VS.

Ein 19-Jähriger aus der Schweiz ist am Mittwoch in einem italienischen Zug gestorben.

Ein 19-jähriger Schweizer erstickte am Mittwoch in einem italienischen Zug an seinem Essen. Gemäss «La Repubblica» war er mit seinen Klassenkameraden im Zug von Rom nach Mailand. Jegliche Hilfe kam zu spät. Wie der «Corriere della Sera» berichtet, handelt es sich beim Toten um N. aus Sitten VS. Der Gymischüler sass im Rollstuhl und litt an der Glasknochen-Krankheit. Bei dieser seltenen Krankheit sind die Knochen besonders zerbrechlich.