Pendlerverkehr: «Im Zug kriegte ich kaum Luft» – verkürzte Züge führen zu Pendlerchaos

«Es war so voll, dass man bei den meisten Türen gar nicht mehr einsteigen konnte», schildert eine Leserin, die den Zug von Bern nach Zürich Hauptbahnhof nehmen wollte.

Auch die Autobahnausfahrt an der Manessestrasse in Zürich wurde von Klimaaktivisten von Renovate Switzerland blockiert.

Am Mittwochmorgen wurden mehrere Züge der SBB verkürzt geführt.

In Zürich klebten sich Klimaaktivisten bei einer Autobahnausfahrt an den Boden.

Am Mittwochmorgen gab es gleich mehrere Vorfälle, die den Pendlerverkehr ins Stocken brachten.

Pendler brauchten am Mittwochmorgen sowohl im Auto wie auch im Zug teils viel Geduld. Auf der Strasse gab es mit dem Auto kein Durchkommen, weil sich Klimaaktivisten bei der Autobahnausfahrt an der Zürcher Manessestrasse auf den Boden klebten . Die Autofahrenden mussten wohl oder übel anhalten – einige stiegen auch aus und redeten auf die Aktivisten ein. «Ich hätte um 8.30 Uhr ein Meeting gehabt, das kann ich jetzt wohl vergessen», sagte eine Autofahrerin gegenüber 20 Minuten.

Doch auch die Situation im öffentlichen Verkehr liess zu wünschen übrig. Am Mittwochmorgen wurden gleich mehrere Züge verkürzt geführt – mitten in der Stosszeit. Die Folge: vollgestopfte Züge, blockierte Türen und verärgerte Pendler.

«Es war so voll, man konnte gar nicht mehr einsteigen»

Eine Leserin wollte um halb acht Uhr morgens den IC1 von Bern nach Zürich nehmen – doch es stellte sich als schwierig heraus, überhaupt in den Zug zu gelangen. «Der Zug wurde nur mit der Hälfte der normalen Waggons geführt. Es war so voll, dass man bei den meisten Türen gar nicht mehr einsteigen konnte», erzählt sie.

Sie schildert, dass es so eng gewesen sei, dass sie kaum habe atmen können. Schlussendlich presste sie sich aus dem vollen Zug wieder heraus und stand kurz vor der Abfahrt des Zugs wieder auf dem Perron. Der IC 1 fiel dann ab Zürich Hauptbahnhof aus – im Normalfall fährt dieser bis St. Gallen weiter. Passagiere, die nach St. Gallen weiterfahren mussten, konnten jedoch in einen Ersatzzug umsteigen – dort standen gemäss SBB auch wieder mehr Sitzplätze zur Verfügung.

«Vielleicht braucht es wieder eine Maskenpflicht»

Auch in der S23 von Winterthur nach Zürich Hauptbahnhof um 7.19 Uhr wurde es eng, der Zug wurde verkürzt geführt. «Selbst in der ersten Klasse sassen die Menschen auf den Treppen», schildert eine Passagierin. Sie sei aber froh, dass der Zug überhaupt gekommen sei – sonst hätten sich alle Pendlerinnen und Pendler in die kurz darauf fahrende S12 quetschen müssen.