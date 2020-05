Streaming und Apps

Imam lädt via Push zum gemeinsamen Ramadan-Gebet

Die Religionsgemeinschaften im Kanton St. Gallen haben auf das Versammlungsverbot mit Internetangeboten reagiert: Gottesdienste werden via Stream übertragen, Apps schicken Push-Meldungen während des Ramadans.

Die Islamische Gemeinschaft in Wil bietet eine Smartphone-App an, …

Die Religionsgemeinschaften hätten Angebote wie das gemeinsame Gebet oder Beratungen in sehr kurzer Zeit «auf primär internetbasierende Formen umgestellt», heisst es in einer Mitteilung des Departements des Innern vom Montag.

So biete die Islamische Gemeinschaft in Wil eine Smartphone-App an, über die der Imam während des Fastenmonats Ramadan via Push-Mitteilungen zum gemeinsamen Gebet oder zu Referaten und Diskussionen einladen könne.