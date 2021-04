«Wir haben kein Feuerwerk bestellt» : Imbiss-Bude brennt nach Pyro-Show – jetzt ermittelt die Polizei

Eine missglückte Pyro-Aktion sorgt beim Berliner Derby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC für viel Aufregung. Die Polizei ermittelt nun. Union Berlin wehrt sich.

Als plötzlich ein Imbiss-Dach in Flammen stand, wurde es im Stadion An der Alten Försterei hektisch. Ordner mussten den Brand nach einer fragwürdigen Pyro-Show zu Beginn des Berliner Derbys in der Bundesliga am Sonntagabend rasch löschen. Drei Minuten lang flogen direkt nach dem Anpfiff der Begegnung zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC Raketen in den Himmel und sorgten für jede Menge Lärm und Aufregung. Das 1:1 der beiden Hauptstadtclubs trat ein wenig in den Hintergrund, da ein Container kurz Feuer fing.