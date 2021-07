Rothenburg LU - Imbisswagen explodiert – eine Person lebensbedrohlich verletzt

In Rothenburg ist am Donnerstag in einem Imbisswagen Feuer ausgebrochen.

In Rothenburg ganz in der Nähe der Agrola Tankstelle ist am Donnerstagmittag ein Imbisswagen explodiert und in Brand geraten. Christian Bertschi, Chef Kommunikationsdienst der Luzerner Polizei bestätigt gegenüber 20 Minuten den Einsatz: «Der Brand ist mittlerweile gelöscht.»