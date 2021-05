Drohende Lebensmittelknappheit - Imker wollen mit Pestizid-Initiativen das Bienensterben stoppen

In der Schweiz ist bereits über die Hälfte der Insektenarten gefährdet. Besonders betroffen sind Insekten des Landwirtschaftsgebiets. 2020 wies der Bienengesundheitsdienst (BGD) fünf Fälle nach, in denen Bienen aufgrund von Pestiziden (siehe Box) vergiftet wurden. «Das klingt nach wenig, ist aber tatsächlich eine erschreckend hohe Anzahl», sagt Matthias Göti Limacher, Präsident des Imkerverbands «Bienen Schweiz». Schliesslich würden nur wenige Fälle von Imkern gemeldet und hinter jedem Fall steckten mindestens zehn Bienenvölker.

600’000 Bienen mit Pestizid vergiftet

Aus Sorge um die Insekten hat sich ein Komitee von Imkern schweizweit zum Kampf für die Pestizid- und die Trinkwasser-Initiative (siehe Box) zusammengeschlossen. Am 13. Juni stimmt die Schweiz darüber ab. Honig- und Wildbienen wie auch andere Insekten seien durch Monokulturen und den Mangel an Blütenpflanzen-Diversität bereits stark gefährdet, sagt die Zürcher Biologin und Imkerin Helena Greter. «Pestizide sind ein zusätzlicher, gefährlicher Stressfaktor.»

«Pestizide schädigen die Nerven der Tiere»

Bienen im Lastwagen

Als Beispiel zieht er die Mandelplantagen in Kalifornien heran. «Diese Monokulturen mit extrem hohem Pestizid-Einsatz haben das Ökosystem derart kaputt gemacht, dass Bienen mit einem Lastwagen hingekarrt werden müssen.» In China sei der Mangel an Insekten bereits so weit fortgeschritten, dass diese die Bestäubung nicht mehr übernehmen könnten. «Die Menschen müssen dort teils von Hand bestäuben.»