Courlevon FR: «Immense Grausamkeit» – Stute Colina aufgeschlitzt und mit Gegenstand penetriert

«Wie kann man so einer liebenswerten Stute nur so etwas antun?», sagt Guisolan.

Am Sonntagmorgen fand Alain Guisolan aus Courlevon FR die 20-jährige Stute Colina in einem grauenvollen Zustand vor. Auf Facebook macht er die Bilder öffentlich und schreibt dazu: «Letzte Nacht haben ein oder mehrere Geisteskranke Colina in ihrem Gehege gemartert und vergewaltigt.» Dies berichtet 20 Minutes .

Guisolan, der Nachbar von Colinas Besitzer, ruft dazu auf, den Beitrag zu teilen und allfällige Informationen an die lokale Polizei weiterzugeben, «damit sie ihre Grausamkeiten nicht wiederholen können.» Der Beitrag wurde beinahe 400 Mal geteilt. «Ich weiss nicht, was ich sagen soll, die Grausamkeit ist immens», schreibt ein Facebook-User dazu.

Was genau mit Colina passiert ist, ist unklar. «Wir haben sie verletzt gefunden. Sie hatte Kratzer am Oberschenkel, dann sahen wir, dass jemand sie geschnitten hat», sagt Guisolan zu 20 Minutes. «Sie war mit einem Gegenstand vaginal penetriert worden und hatte Blutergüsse. Wie kann man so einer liebenswerten Stute nur so etwas antun?»