Neue Kampagne

Immer 1,5 Meter Abstand, ausser vom Pissoir

Mit einer neuen Kampagne erinnert das Bundesamt für Gesundheit daran, die Hygieneregeln weiter einzuhalten.

Das BAG appelliert mit den neuen Plakaten an die Bevölkerung, dieses Verhalten auch in der Ferienzeit beizubehalten. In den Bergen, am Bahnhof, an der Tankstelle oder in der Stadt. So lautet ein Slogan «Das Virus arbeitet auch in der Ferienzeit. Halten Sie Abstand!»