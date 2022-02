Heisshunger : «Immer diese quälenden Fressattacken…»

Wie kommt es nur, dass man immer wieder von Hungergefühlen geplagt wird – und das, obwohl man doch erst gerade etwas gegessen hat? Für Userin Bea ein Rätsel und gleichzeitig der Grund für überflüssige Fettpölsterchen.





Nach einer ganzen Woche Stress in der Schule oder dem Büro wollen viele nur eines: Nachhause aufs Sofa und die Anstrengungen der letzten Tage vergessen. Doch wenn die plötzlich reichlich vorhandene Freizeit mit sukzessivem Verzehr des gerade eingekauften Chips- und Schoggi-Vorrats verbracht wird, rächt sich das langfristig mit überflüssigen Pfunden. Ein Zustand, den Userin Bea nur zu gut kennt: «Jedes Wochenende, wenn ich nicht in der Schule bin, quälen mich den ganzen Tag hindurch Hungergefühle. Zwischendurch bin ich ständig am Essen», klagt sie dem Expertenrat auf 20 Minuten Online.