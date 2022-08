Bundesliga : Bayern mit Machtdemonstration – Frankfurt-Frust nach Unentschieden

Bochum – Bayern 0:7

Der FC Bayern München spaziert weiter ohne Gegenwehr durch die Saison und hat dem VfL Bochum die höchste Heimniederlage in dessen Bundesliga-Historie zugefügt. Am Sonntag demonstrierte der Dauermeister beim 7:0 (4:0) beim aktuell kaum bundesligatauglichen VfL erneut eindrucksvoll seine Vormachtstellung im deutschen Fussball.

Trainer Julian Nagelsmann freute sich am Sonntag auch über sein glückliches Händchen bei der Personalauswahl. Erstmals in dieser Saison musste der 35-Jährige seine in zuvor drei Pflichtspielen erprobte Startelf auf drei Positionen ändern. Alle drei Neuen trafen auf Anhieb: Treffer von Leroy Sané (4. Minute), Mathijs de Ligt (25.) und Kingsley Coman (33.) fielen nach teils heftigen individuellen Aussetzern der VfL-Profis, die im dritten Spiel die dritte Niederlage kassierten. Sadio Mané (42./60., Handelfmeter) erhöhte in einem höchst einseitigen Spiel. Der sechste Treffer fiel bezeichnenderweise durch ein Eigentor von Cristian Gamboa (69.). Der eingewechselte Serge Gnabry (77.) durfte auch noch jubeln.