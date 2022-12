Kurden bei Attentat in Paris getötet – Verdächtiger gibt Hass auf Ausländer an

Attentat in Paris : «Immer Lust gehabt, Migranten zu töten»

Die Schüsse wurden in einem kurdischen Zentrum im zehnten Arrondissement in der Nähe eines Kurdenzentrums abgefeuert.

Der mutmassliche Täter bei einem tödlichen Angriff nahe einem kurdischen Kulturzentrum in Paris hat sich zu einem «pathologisch gewordenen Hass auf Ausländer» bekannt. Das teilte die Pariser Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Der Mann habe seit einem Einbruch vor sechs Jahren «immer Lust gehabt, Migranten beziehungsweise Ausländer zu töten». Bereits am Samstag war ein rassistisches Motiv in die Ermittlungen wegen vorsätzlicher Tötung und schwerer Gewalt mit aufgenommen worden.