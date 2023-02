Augenbrauen werden jetzt zur Hälfte abrasiert

Schmal , breit, buschig, exakt gekämmt, gebleicht , on fleek: Brauen waren schon vieles – aber zur Hälfte abrasiert? Genau dieser Trend übernimmt gerade die Beauty-Community auf Tiktok. Unzählige Videos von Creators, die zu Wachs, Pinzette oder eben Rasierer greifen und alles, was hinter dem höchsten Punkt der Braue kommt, kurzerhand entfernen, sorgen wortwörtlich für hochgezogene Augenbrauen.

Stylen? Ich mache nichts an meinen Brauen.

Ich gehe mit dem Trend und versuche immer mal was Neues.

Einheitlich seit Jahren, aber sehr aufwendig. Schon seit Jahren gleich, mit wenigen Produkten oder Aufwand.

Das steckt dahinter

Doch natürlich geschieht der Kahlschlag an der Stirn nicht ohne Grund: Einmal fertig mit dem Rasierer, greifen Creators zum Augenbrauenstift oder Puder und füllen die Brauen hinten wieder auf – nur jetzt in gerade .

Der abrasierte Bogen ermöglicht, dass die untere Kante der Augenbrauen in einer Linie nach oben verläuft. Das sieht zwar einerseits ein bisschen aus wie die Brauen wütender Comic-Figuren, soll aber andererseits wie ein Facelift wirken.

Das Risiko? Im Rahmen

Solange man tatsächlich einen kleinen Rasierer benutzt, um die Brauen zu stutzen, ist der Trend unverfänglich. Da die Wurzel der Haare in der Haut bleibt, wächst alles an Ort und Stelle nach und in wenigen Wochen hat man seinen natürlichen Brauenbogen wieder zurück. Einige Creators gehen aber noch einen Schritt weiter und wachsen oder zupfen ihre Brauen.