Laut Umfrage – Immer mehr Berner Jugendliche trinken Alkohol zur Aufmunterung

Die anhaltende Pandemie hat den Alkoholkonsum bei Jugendlichen in die Höhe getrieben. Dies ergab eine Umfrage des Blauen Kreuz es an Oberstufenschulen in den Kantonen Bern, Solothurn und Freiburg. Dabei wurden rund 1000 Jugendliche im Alter von zwölf bis 17 Jahren zu ihrem Alkoholkonsum befragt. «Die Konsumzahlen sind sehr stark angestiegen und der aktuelle Trend ist gar nicht erfreulich. Wir gehen davon aus, dass die Covid-Krise den jungen Menschen psychisch sehr stark zusetzt», sagt Markus Wildermuth vom Blauen Kreuz Bern-Solothurn-Freiburg.

Im Vergleich zur letzten Befragung aus dem Jahr 2020 stiegen die Konsumzahlen im vergangenen Jahr erneut an. Besonders das Rauschtrinken: So gaben neun Prozent der Jugendlichen an, im vergangenen Jahr mindestens zweimal betrunken gewesen zu sein (2020; 5,3 Prozent). Der wöchentliche Alkoholkonsum liegt laut aktueller Auswertung bei 4,8 Prozent (2020; 4,4 Prozent). Insgesamt 12,3 Prozent der Jugendlichen gaben an, monatlich Alkohol zu trinken (2020; 11,1 Prozent). Die Befragung ergab ausserdem, dass die alkoholischen Getränke zunehmend zur Aufmunterung (2021; 7,3 Prozent) getrunken werden. Vor der Pandemie lag dieser Wert bei drei Prozent.