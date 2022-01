Horrende Stromkosten : Immer mehr Briten müssen zwischen Heizen und Essen wählen

Die steigende Inflation bringt immer mehr Britinnen und Briten an ihre finanziellen Grenzen. Bei sinkenden Löhnen haben die Preise einzelner Lebensmittel innert einem Jahr um mehrere Hundert Prozent zugelegt.

Während die Löhne sinken, steigen Lebensmittel- und Energiekosten an.

In Grossbritannien führt die steigende Inflation zu immer mehr Armut.

«Ich kämpfe wirklich, um über die Runden zu kommen», sagt Heidi in der Schlange vor der Tafel im ostenglischen Colchester. So wie der 45-Jährigen geht es derzeit vielen Briten und Britinnen. Die Inflation in Grossbritannien stieg im Dezember mit 5,4 Prozent auf den höchsten Wert seit 30 Jahren. Die Reallöhne sinken, die Lebensmittel- und Energiekosten steigen.