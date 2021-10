Schutz vor Wilderern – Immer mehr Elefanten werden ohne Stosszähne geboren

In Afrika jagen Wildererinnen und Wilderer seit Jahrzehnten gnadenlos Elefanten und Nashörner für ihre Stosszähne. Die Zähne werden in vielen Ländern als traditionelle Heilmittel eingesetzt und können auf dem Schwarzmarkt viel Geld einbringen. In den letzten Jahren war der afrikanische Elefant durch die unerbittliche Jagd immer stärker vom Aussterben bedroht.

Expertinnen und Experten schätzen, dass die letzten Elefanten bereits in den nächsten zehn Jahren komplett vom afrikanischen Kontinent verschwinden könnten. In Mosambik zum Beispiel wurden vor rund 40 Jahren etwa 90 Prozent der Elefanten getötet, um mit dem Erlös aus den Verkäufen den Bürgerkrieg zu finanzieren.

Doch nun gibt es neue Hoffnung für die afrikanischen Elefanten. Wie der «Telegraph» berichtet, werden immer mehr weibliche Elefanten ohne Stosszähne geboren. Dieses Fehlen der Stosszähne wird durch eine genetische Mutation hervorgerufen, die ursprünglich nur in wenigen Elefanten auftrat. Die andauernde existenzbedrohende Jagd scheint nun aber die Verbreitung der Genmutation anzufeuern. Während vor dem Bürgerkrieg in Mosambik zwischen 1977 und 1992 etwa ein Fünftel der Elefanten ohne Stosszähne geboren wurde, besass nach dem Krieg etwa die Hälfte der Elefanten keine Stosszähne .

Zwei Drittel sind Weibchen

Wie bei der Augenfarbe einer Person sind auch bei den Elefanten die Gene der Eltern dafür verantwortlich, ob ein Elefant Stosszähne bekommt oder nicht. Elefanten ohne Stosszähne waren früher ein rarer Anblick in der Savanne, wurden aber in den letzten Jahren immer zahlreicher. Dass etwa die Hälfte der Nachkommen der Elefanten, die den Wildererinnen und Wilderern während des Bürgerkriegs entkommen konnten, nicht mit den markanten Zähnen ausgestattet ist, ist aber nicht die einzige Überraschung.

Die Forscherinnen und Forscher der Universität Princeton in New Jersey beschreiben die Entdeckung der Mutation als «Lichtblick» in einer Flut schlechter Nachrichten zur Biodiversität. Weltweit waren noch nie so viele Tier- und Pflanzenarten vom Aussterben bedroht wie heute. Als besonders gefährdet gilt zum Beispiel das nördliche Breitmaulnashorn: Nach der letzten Sichtung im Jahre 2009 ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass die Spezies endgültig von der Erdoberfläche verschwunden ist.