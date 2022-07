Nordkorea: Immer mehr Fälle – Kim macht Corona-Ballone aus Südkorea verantwortlich

Nordkoreanischen Medien zufolge könnte der Corona-Ausbruch im Land die Folge südkoreanischer Propagandaaktionen mit Ballons sein. Nach Angaben eines Infektionsschutzzentrums hätten ein 18-jähriger Soldat und ein fünfjähriges Kind in Ipho nahe der Grenze Anfang April Kontakt mit «ausländischen Dingen» gehabt und seien später positiv auf die Omikron-Variante des Coronavirus getestet worden, berichteten Staatsmedien am Freitag. In der Stadt seien später Infektionscluster festgestellt worden. Einige Menschen mit Fieber seien von dort in die Hauptstadt Pyongyang gereist.