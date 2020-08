vor 1h

Auch in den USA und Ecuador : Immer mehr Fälle wiederholter Corona-Infektionen bekannt

In den USA und in Ecuador sind zwei Männer zweimal am Coronavirus erkrankt. Bei beiden Betroffenen sorgte die zweite Infektion für schwerere Symptome als die erste.

1 / 7 Auch ein 33-jähriger Mann in Hongkong soll sich zweimal mit Corona angesteckt haben. KEYSTONE Dies ist der erste laborbestätigte Fall einer Doppelinfektion. KEYSTONE Der 33-jährige Patient habe bei seiner ersten Ansteckung nur milde Symptome gezeigt. REUTERS

Darum gehts Forscher in den USA und Ecuador berichten von zwei Fällen einer wiederholten Corona-Infektion.

Zuletzt hatten Forscher in Hongkong, Belgien und den Niederlanden von Doppelinfektionen berichtet.

Die WHO geht angesichts von 25 Millionen erfassten Infektionen weltweit davon aus, dass es sich um Einzelfälle handelt.

Nach ersten Meldungen aus Asien und Europa berichten nun auch Wissenschaftler aus den USA und Ecuador über Fälle, in denen sich Menschen offenbar ein weiteres Mal mit Corona infiziert haben. Bei beiden Betroffenen sorgte die zweite Infektion für schwerere Symptome als die erste, wie Forscher um Richard Tillett von der Universität Nevada und das Institut für Mikrobiologie der Universität von Quito (IMUSFQ) berichteten.

Bei dem Fall im US-Bundesstaat Nevada handelt es sich um einen 25-Jährigen mit Erkältungssymptomen und Durchfall, der Mitte April positiv auf Sars-Cov-2 getestet worden war. Ende Mai suchte er mit Symptomen wie Fieber, Kopfweh und Husten erneut ärztliche Hilfe, zeitweise musste er beatmet werden. Erbgutuntersuchungen hätten gezeigt, dass erste und zweite Infektion auf verschiedene Varianten von Sars-CoV-2 zurückgingen, so die Forscher.

Auch bei dem Ecuadorianer gingen die beiden Infektionen auf verschiedene Varianten des Virus zurück, wie das IMUSFQ mitteilte. Die Erkrankung nahm bei dem Patienten im Mai demnach einen leichten Verlauf, im August zeigte er mittelschwere Symptome.

WHO geht von Einzelfällen aus

Zuletzt hatten Forscher in Hongkong, Belgien und den Niederlanden von dokumentierten Fällen erneuter Infektionen berichtet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht angesichts von inzwischen rund 25 Millionen erfassten Corona-Infektionen weltweit davon aus, dass es sich um Einzelfälle handelt.

Wie lange die Immunität nach einer ersten Ansteckung mit Sars-CoV-2 anhält und wie ihre Dauer mit der Schwere des Krankheitsverlaufs zusammenhängt, ist noch unklar. Forscher gehen bislang davon aus, dass eine durchgemachte Corona-Infektion zumindest zeitweise Schutz vor einer erneuten Ansteckung verleihen dürfte.