Basel-Stadt – Immer mehr Jugendliche haben wegen E-Trottis ein Strafverfahren am Hals

20min/Steve Last

Leitende Jugendanwältin Sarah-Joy Rae sagte am Donnerstag, dass immer mehr Strassenverkehrsdelikte bei ihrer Behörde landen.

Die Basler Jugendanwaltschaft registriert in den letzten Jahren eine Zunahme von Strassenverkehrsdelikten, die auf ihrem Schreibtisch landen.

Seit 2018 haben sich die von der Basler Jugendanwaltschaft jährlich behandelten Strassenverkehrsdelikte fast vervierfacht. In drei Jahren hat sich die Zahl der Fälle von 60 auf 208 mehr als verdreifacht, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte. Bei der neusten Zahl aus dem Jahr 2021 spielen auch Strafverfahren eine Rolle, die sich auf das Fahren von E-Trottis ohne Ausweis beziehen, wie die Leitende Jugendanwältin Sarah-Joy Rae sagt.

«Die Entwicklung ist nicht erstaunlich, wenn man sieht, was alles für Fahrzeuge auf den Strassen unterwegs sind», so Rae. Zudem sei die Rechtslage nicht einfach, so die Anwältin, auch für Erwachsene nicht. Wegen der grossen Verfügbarkeit könne man da schnell reinstolpern und sich strafbar machen, etwa wenn man zu jung ist oder alt genug, aber nicht den erforderlichen Ausweis hat.