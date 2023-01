Kiffen: Junge müssen häufiger ins Spital

In der Schweiz gibt es eine starke Zunahme an Hospitalisierungen wegen Cannabis. (Symbolbild)

Die Mehrzahl der Fälle wurde bei zwei Altersgruppen festgestellt: Jugendliche und junge Erwachsene im Alter zwischen 15 und 24 Jahren und Personen zwischen 25 und 44 Jahren. «Die Resultate sind bemerkenswert», sagt Philippe Pfeifer, Mitverfasser der Studie und leitender Arzt am Zentrum für Suchtpsychiatrie der Universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) Bern.

Die Gründe

Pfeifer sieht mehrere Gründe für diesen Anstieg an Hospitalisierungen: «Einerseits konsumieren vor allem junge Menschen in der Schweiz häufiger Cannabis als noch vor 20 Jahren. Andererseits hat der Anteil des aktiven Wirkstoffs Tetrahydrocannabinol (THC) im Cannabis in den letzten Jahren stark zugenommen. Zum Teil wird mit synthetischen Cannabinoiden angereichert, um die Wirkung weiter zu verstärken.» Letztere seien noch unzureichend erforscht und könnten potenziell schwere gesundheitliche Schäden verursachen.