Walter Angst: «Immer mehr Leute können sich das Wohnen in Zürich nicht mehr leisten»

Meine Nachfolgerin Sophie Blaser steht in den Startlöchern. Es freut mich, dass eine in Wiedikon verankerte Gewerkschafterin nachrückt. Ich kann mich jetzt voll dem Job als Co-Geschäftsleiter des Zürcher Mieterinnen- und Mieterverbands widmen.

Ich bin 1976 als Jugendlicher aus dem beschaulichen Wädenswil in die Stadt gekommen. Das Zürich von damals war ein geschlossener Ort, der wenig Platz liess für Ideen, die nicht der Norm entsprachen. Wer nicht sauber gekämmt war und ein bis ins vorige Jahrhundert reichenden Schweizer Lebenslauf hatte, wurde ausgegrenzt. Ich konnte nicht verstehen, warum das so ist. Deshalb habe mich engagiert.

Ich war aktivistisch unterwegs, habe mich aber immer für die Umsetzung konkreter Projekte interessiert. Das geht in der Schweiz nur, wenn man sich auch in demokratische Prozesse einmischt. Ich habe mich für die 1990 entschieden, weil sie die einzige Partei ist, die sich nicht an Ämtern und der daraus folgenden Parteilogik orientiert. Es geht in der AL um die Sache, und nicht um taktische Spiele.