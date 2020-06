Aktualisiert vor 16min

Belästigungsaffäre

Immer mehr Männermodels berichten von sexuellen Übergriffen

Zahlreiche männliche Models werfen einem Zürcher Agenten sexuelle Übergriffe vor. Auch Ex-SNTM-Kandidat David Beer sagt: «Er versuchte, mich zu küssen.»



von Daniel Graf, Qendresa Llugiqi

Innerhalb weniger Stunden haben fast 10’000 Menschen die Story eines Instagram-Accounts gesehen. Der Account wurde angelegt, um mutmassliche sexuelle Übergriffe des Zürcher Modelagenten D. L.* auf junge Männer öffentlich zu machen. Nachdem auch Ex-Bachelorette-Sieger Kenny Leemann seine Geschichte publik machte, haben sich 20 mutmassliche Opfer in einer Whatsapp-Gruppe organisiert. Sie beabsichtigen, Anzeige zu erstatten. Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt bislang in einem Fall.

Nun erheben fünf weitere junge Männer Vorwürfe gegen den Agentur-Inhaber. Damit konfrontiert, lässt L. die Anschuldigungen via seinem Anwalt zurückweisen. Dieser schreibt: «Falls es zu sexuellen Handlungen gekommen ist, waren diese immer einvernehmlich. Mein Klient hat nie einem Model einen Vorteil im Gegenzug für sexuelle Handlungen versprochen.» Für L. gilt die Unschuldsvermutung.

David Beer (20), Ex-SNTM-Kandidat und Model für Gucci

Kurz nach dem Aus bei Switzerland’s next Topmodel (SNTM) im Jahr 2019 war David Beer auf der Suche nach einer Agentur. Er schildert die Begegnung mit L. wie folgt: «Schon beim ersten Termin hat D L. mir komische Angebote gemacht, etwa, dass ich auf seiner Yacht mit Extra-Leistungen Spass mit anderen haben und so Geld verdienen könnte. Es klang wie ein versteckter Aufruf zur Prostitution.»

Nach dem Termin seien sie etwas trinken gegangen. Beer: «Auf einmal versuchte er, mich zu küssen. Ich schubste ihn weg und er entschuldigte sich. Wenige Tage später liefen wir uns im Zürcher Niederdorf wieder über den Weg. Er kam direkt auf mich zu und versuchte, mich vor meiner Kollegin zu küssen.» Er habe L. weggestossen, worauf ihm dieser eine Ohrfeige verpasst habe. Danach soll es zu einer physischen Auseinandersetzung gekommen sein. Später seien sie sich erneut über den Weg gelaufen. «Dort hat er sich erneut bei mir entschuldigt, was mich positiv überrascht hat.»

S.M.* (22) aus Orpund

M. lernte D. L. vor zwei Jahren kennen, wie er sagt. «Er lud er mich zu einem Shooting ein. Irgendwann fasste er mich an und ich sagte ihm, dass ich das nicht wolle und fragte ihn, ob das normal sei, dass man als Model so angefasst werde. Er bejahte und meinte, ein Model müsse dem Kunden das bieten, was dieser wolle.»



Gemäss Darstellung von M. artete es danach aus: «Er drückte mich gegen die Wand, versuchte mich zu küssen und fasste meine Geschlechtsteile an. Ich hatte keine Chance gegen ihn, er war kräftiger als ich. Ich konnte lediglich meinen Kopf von ihm wegdrehen, damit er mich nicht küsst. Er hörte erst auf, als er in seiner Hose kam.» Zuhause habe er ihn per Whatsapp zur Rede gestellt. «Zur Polizei bin ich nicht gegangen.»

J. Z.* (23) aus St. Gallen

Z. sagt, er habe den Modelagenten mit 17 kennengelernt. «Er schrieb mir auf Facebook, dass er mich toll finde und dass er modelmässige Bilder von mir machen wolle. Er war von Anfang an sehr speziell, sehr aufdringlich. Man merkte gleich, dass er auf Männer steht.

Später sind wir zum Polizeiposten, weil L. seine ID verloren hatte. Dort wollte er unbedingt, dass ich mein T-Shirt ausziehe. Zuerst wollte ich das nicht, doch er überredete mich. Er fasste mich dann überall an, richtig eklig. Ich brach ab und sagte, es sei jetzt genug. Auch draussen hat er nicht aufgehört, mich mit seltsamen Fragen zu bombardieren. Er fragte etwa, ob ich Bilder machen würde zusammen mit anderen Männern, auch küssend oder sonst agierend. Und dann wollte er noch, dass ich mit ihm rummache. Da habe ich abgeblockt und habe mich nie mehr bei ihm gemeldet.»

C. K.* (22) aus St. Gallen

Der junge Mann lernte D. L. nach eigenen Angaben kennen, als er gerade 18 Jahre alt geworden war. «Er schrieb mir auf Insta. fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, zu modeln. Ich war offen für die Idee. Er hat zuerst Fotos von mir verlangt, in Unterhose von allen Seiten. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich habe ihm nur eines oben ohne geschickt», sagt K.



Wenig später habe er L. in seiner Agentur in Zürich besucht. Dann kam es laut der Aussage von K. zu einem Übergriff: «Wir gingen in einen Nebenraum und er machte Fotos von mir. Ich war aber ziemlich nervös. Er hat versucht, mich zu entspannen. Irgendwann stand er direkt vor mir und wollte mir quasi zeigen, wie ich meine Hüften bewegen soll. Seine Hände gingen jedoch immer weiter in Richtung Bauch und er schob meine Hose immer weiter weg von mir zu sich hin. Plötzlich schob er seine Hand in meine Hose und berührte meine Hoden. Da reichte es mir. Ich brach den Kontakt zu L. ab. Er schrieb mir noch ein paar Mal, das letzt Mal im März 2019. Zur Polizei bin ich nicht.»

Thomas Kunz (22), Vierter bei SNTM 2019

Thomas Kunz erzählt folgende Geschichte: «Kurz nach meinem 18. Geburtstag schrieb mich die Agentur an, sie wollte mir einen Vertrag anbieten. Also ging ich vorbei und er wollte ein paar Fotos machen. Schnell sagte er mir, ich solle mich bis auf die Unterhosen ausziehen. Mir wurde dabei immer unwohler, er kam sehr nah an mich heran, berührte mich an den Unterhosen und küsste mich fast, so nah war er. Ich war damals noch frisch im Business und habe mich deshalb nicht entschieden genug gewehrt», sagt Kunz. Danach habe er sich nie mehr bei ihm gemeldet. «Was ich erlebte, war vergleichsweise harmlos, trotzdem war ich geschockt und habe lange mit niemandem darüber gesprochen.»

Die Staatsanwaltschaft ermittelt in einem Fall wegen Verdachts auf sexuelle Belästigung und sexuelle Nötigung. Bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Laut L.s Anwalt wurde der Agent am 4. Juni von der Polizei befragt. Er bestreite die gegen ihn erhobenen Vorwürfe, da die sexuellen Handlungen einvernehmlich gewesen seien. «Mein Klient war nie in Untersuchungshaft.»