Prämienschock: «Immer mehr Menschen gehen mit Bagatellen in den Notfall»

Wer also mit einem Schnitt im Finger, Husten oder einem verstauchten Knöchel den Notruf wählt oder gleich selber in der Notaufnahme auftaucht, soll zur Kasse gebeten werden. Laut Martin Kuhn, Geschäftsführer von Regio-144, steigen die Bagatellfälle, für die der Rettungsdienst gerufen wird, tatsächlich stark an: «Einsätze, die rückblickend keinen Rettungswagen benötigt hätten, sind in den letzten zehn Jahren um 200 Prozent gestiegen.»