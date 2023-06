UNO-Bericht: Mehr Menschen konsumieren weltweit mehr Drogen

Auch der erwartete «drastische Rückgang» des für die Heroin-Produktion wichtigen Mohn-Anbaus in Afghanistan wegen eines Verbots durch die Taliban könne «eine Umorientierung hin zur Herstellung von synthetischen Drogen» vorantreiben.

Die am häufigsten konsumierte Droge bleibt demnach Cannabis.

Die Vereinten Nationen haben sich alarmiert gezeigt über die weltweite Verbreitung von synthetischen Drogen und deren «katastrophale Folgen». Durch die «preiswerte, schnelle und einfache Produktion» von synthetischen Drogen hätten sich die Drogenmärkte in aller Welt radikal verändert, warnte das für den Kampf gegen Drogen und Kriminalität zuständige UN-Büro (UNODC) am Sonntag in Wien.