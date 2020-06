Corona-Infektionen in Israel

Immer mehr Schulen müssen wieder schliessen

Angesichts eines Neuanstiegs von Corona-Infektionen schliessen immer mehr Schulen in Israel wieder. Die Regierung will ausserdem weitere geplante Lockerungsmassnahmen neu überdenken.

Bei 330 Schülern und Lehrern ist bisher der Erreger Sars-CoV-2 nachgewiesen worden, mehr als die Hälfte davon in Jerusalem. Mehr als 16'000 Schüler und Lehrer sind in häuslicher Quarantäne. Abschlussfeiern zum Ende des Schuljahrs sollen nur noch in eingeschränkter Form stattfinden. Die Regierung will ausserdem weitere geplante Lockerungsmassnahmen neu überdenken.