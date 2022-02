Baselland schlägt Alarm – Immer mehr Schweizer Kinder können nur ungenügend Deutsch

Die Zahl der Kinder, die mit ungenügenden Deutschkenntnissen eingeschult werden, hat in den letzten Jahren stark zugenommen.

Ein Satz aus der Mitteilung zur Vernehmlassung eines neuen Gesetzes über die sprachliche Frühförderung im Kanton Baselland lässt aufhorchen. «In den letzten Jahren hat die Anzahl der Kinder mit ungenügenden Deutschkenntnissen stark zugenommen, sowohl unter Kindern fremdsprachiger Herkunft als auch unter Schweizer Kindern.» Nach der Einschulung benötigen inzwischen rund 20 Prozent der Kinder Förderunterricht in «Deutsch als Zweitsprache». Ein steigender Anteil der Kinder dieses Förderangebots hat aber Deutsch als Muttersprache. Das zeigen Daten des Statistischen Amts Baselland.

«Sprachliche Frühförderung ist kein reines Migrationsthema», sagt Thomas Nigl, der zuständige Projektleiter für die frühe Sprachförderung bei der Baselbieter Sicherheitsdirektion. Das sei bis jetzt wohl unterschätzt worden. So ist die Sprachstanderhebung im Kanton Basel-Stadt, wo die sprachliche Frühförderung seit 2013 obligatorisch ist, allerdings nur für fremdsprachige Eltern verpflichtend. Kinder aus deutschsprachigen Haushalten fallen dabei durch die Maschen. Was der Kanton Baselland plant, ist darum ein Novum in der Schweiz.