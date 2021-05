Bereitschaft über 70 Prozent - Immer mehr Schweizerinnen und Schweizer sagen Ja zur Impfung

1 / 3 Die Impfbereitschaft in der Schweiz steigt. URS JAUDAS Nur noch 16 Prozent wollen gemäss einer GfK-Umfrage auf keinen Fall geimpft werden. Tamedia AG Die Menschen schauen wieder optimistisch in die Zukunft. So planen die meisten Befragten wieder zu reisen und geben an, mehr einzukaufen. 20 Minuten

Darum gehts Das Marktforschungsinstitut GfK hat die Ergebnisse seiner neuesten Corona-Umfrage publiziert.

Die Zahlen überraschen.

Nur noch 16 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer schliessen eine Corona-Impfung aus.

Fast jeder fünfte Erwachsene in der Schweiz ist bereits vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Im Moment strömen gerade so viele Menschen in die kantonalen Impfzentren, zu den Hausärzten oder in die Apotheken, dass die Schweiz zum weltweiten Impf-Champion avanciert.

Offenbar hat sich auch die Stimmung in der Bevölkerung in den vergangenen Wochen und Monaten verändert. Während zu Beginn des Jahres noch ernsthafte Zweifel an der Impfbereitschaft bestanden, ist die Zahl derjenigen, die sich auf keinen Fall impfen lassen wollen auf 16 Prozent geschrumpft. Das berichtet das Marktforschungsinstitut GfK am Montag.

Konsum- und Reiselust steigen wieder an

Die positive Entwicklung bei den Fallzahlen in der Schweiz und anderswo löst offensichtlich bei vielen wieder Zuversicht aus. Gemäss GfK-Angaben wollen 80 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer demnächst verreisen. Die Art und Weise hat sich im Vergleich zu vor der Pandemie allerdings etwas geändert: So gibt jeder zweite, der ins Ausland reist, an, dies mit dem Auto oder Zug tun zu wollen.

Auch der Detailhandel dürfte die gestiegene Zuversicht in der Bevölkerung zu spüren bekommen. Die von GfK befragten Personen geben an, wieder vermehrt einzukaufen – sowohl online als auch im stationären Handel. Die Resultate basieren auf einer Online-Umfrage im Mai mit Personen im Alter von 16 bis 74 Jahren.