Kritik an Champions-League-Reform : «Immer mehr Spiele, denkt denn niemand an uns Spieler?»

Nach der Aufregung um die vorerst gescheiterte Superliga hat Fussball-Nationalspieler Ilkay Gündogan mit deutlichen Worten auch Kritik an der in dieser Woche beschlossenen Champions-League-Reform geübt. «Bei all dem Superliga-Zeug... können wir bitte auch über das neue Champions-League-Format sprechen? Immer mehr und mehr und mehr Spiele, denkt denn niemand mehr an uns Spieler?», schrieb der Profi von Manchester City am Donnerstag bei Twitter. «Das neue UCL-Format ist im Vergleich zur Superliga nur das geringere der beiden Übel.»