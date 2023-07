Wurfgeschosse auf Bühne: Das droht Gegenstandwerfern an Konzerten

Es flogen Handys, Chicken-Nuggets oder Sextoys: Hier siehst du, was Stars so alles auf die Bühne geworfen bekommen.

In jüngster Zeit häuften sich Vorfälle, bei denen Gegenstände während Konzerten auf die Bühne geschossen wurden. Zuletzt wurde Sänger Harry Styles (29) wieder von einem Wurfgegenstand am Auge getroffen . Auch andere Musikerinnen und Musiker werden immer mal wieder mit teils kuriosen, teils auch harten und somit gefährlichen Gegenständen beworfen. Eine Auswahl siehst du im Video oben.

Es wurden schon Käse oder eine Kiwi geworfen – wäre es hierzulande überhaupt möglich, so etwas auf das Areal mitzunehmen?

In der Regel sind Lebensmittel für den persönlichen Verzehr erlaubt und stellen keine direkte Gefahr für die Sicherheit der Besucher dar. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass einige Veranstaltungen oder Veranstaltungsorte möglicherweise zusätzliche Einschränkungen oder Richtlinien haben.



Wie ist es möglich, dass Besucherinnen und Besucher trotz strengen Kontrollen in den letzten Wochen vermehrt gefährliche Wurfgegenstände dabeihatten?

Manchmal gelingt es Personen, diese Gegenstände geschickt zu verstecken oder sie in unerwarteten Bereichen zu transportieren. Um dieser Herausforderung zu begegnen, setzen wir auf eine Kombination aus fortlaufender Schulung unseres Personals, verbesserten Technologien wie hochauflösende Überwachungskameras und Metalldetektoren, sowie die enge Zusammenarbeit mit den Veranstaltern und der Polizei.