Berliner Cannabis-Start-up «Sanity Group» sammelt 35 Millionen Euro – unter anderem von Promis

Auch TV-Moderator Klaas Heufer-Umflauf (37) soll in der Vergangenheit bereits ins gleiche Unternehmen investiert haben.

In einer erneuten Finanzrunde des Berliner Cannabis-Start-ups Sanity Group sind rund 35 Millionen Euro zusammengekommen, laut «Bild» soll auch Youtuber Fynn Kliemann (33) beteiligt sein.

In einer erneuten Finanzrunde sind rund 35 Millionen Euro zusammengekommen, laut «Bild» soll auch Youtuber Fynn Kliemann (33) beteiligt sein.

Model Stefanie Giesinger (24), Fussballspieler Mario Götze (29) und TV-Star Klaas Heufer-Umlauf (37) investierten in der Vergangenheit in das Berliner Cannabis-Start-up Sanity Group.

Das 2018 gegründete Berliner Cannabis-Start-up Sanity Group sicherte sich in einer erneuten Finanzierungsrunde 35 Millionen Euro. Nach Informationen der «Bild» und der «Süddeutsche Zeitung» haben in der Vergangenheit bereits prominente Namen wie Model Stefanie Giesinger (24) und Klaas Heufer-Umlauf (37) auch die Fussball-Weltmeister Mario Götze (29) und André Schürrle (30) sowie Pop-Star Will.i.am (46) in das Unternehmen investiert.