Unfälle häufen sich: Immer mehr Todesopfer – Kapo Wallis warnt vor schwierigen Bergtouren

Gleich zwei traurige Meldungen musste die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag verschicken. Am Weissmies stürzte ein 28-jähriger Norweger rund 50 bis 60 Meter in die Tiefe und starb. Beim Abstieg über das Feschtijoch stürzte ein 22-jähriger Amerikaner ca. 20 bis 30 Meter auf den Festigletscher. Auch er überlebte den Sturz nicht.