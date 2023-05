Basel: Die Begrünung der Stadt erntet Kritik

Auch am Unteren Rheinweg wurden Topfbäume aufgestellt. Dort allerdings wesentlich grössere als auf der Dreirosenbrücke.

Seit Mai werden Bäume und Büsche in Töpfen aufgestellt. Sie sollen Schatten spenden und so Schutz vor Hitze bieten.

Die Töpfe sind Teil eines Tests mit anderen Massnahmen, die künftig flächendeckend in der Stadt das Klima verbessern sollen.

Die Schattenspender werden in der Politik von links bis rechts verrissen.

Im Rahmen von Hitzeschutzmassnahmen hat das Basler Baudepartement eingetopfte Bäume an mehreren Orten in Basel platziert.

In Basel wappnet man sich mit Topfpflanzen gegen die kommende Sommerhitze. Das Baudepartement hat im Rahmen einer Begrünungsinitiative mehrere Orte mit eingetopften Schattenspendern farblich aufgewertet, etwa die Betonwüste Dreirosenbrücke. Plakate erklären die Aktion «Mehr Schatten für Basel». Online erklärt Baudirektorin Esther Keller (GLP) die Hitzeschutzmassnahmen in einem Video. «Wir müssen begrünen, beschatten und bewässern. Das sind wir der Bevölkerung schuldig», so Keller mit Verweis auf die Hitzesommer der letzten Jahre. Bäume gegen glühenden Asphalt.