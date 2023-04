Immer mehr verhaltensauffällige Kinder – jetzt reicht es den Lehrern

Es gibt Kinder, die tanzen aus der Reihe. Entweder, weil sie körperliche oder geistige Einschränkungen haben. Oder weil sie so genannt verhaltensauffällig sind. Sie halten sich nicht an Regeln, können sich nicht konzentrieren, werden aggressiv gegen Mitschüler und Lehrpersonen.

Die Zahl der Kinder, die speziell betreut werden müssen, habe klar zugenommen, sagen Lehrpersonen und Lehrerverbands-Vertreterinnen im Gespräch mit 20 Minuten. Eine im Januar publizierte Studie des Dachverbands Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) zeigt, dass zwei Drittel der Lehrpersonen in den letzten fünf Jahren im Bereich der Schule Gewalt erlebt haben. Am häufigsten kam die Gewalt von den Eltern der Kinder, am zweithäufigsten von den Schülerinnen und Schülern der eigenen Klasse. In den meisten Fällen handelte es sich um Beschimpfungen und Beleidigungen. Bei rund 15 Prozent ging es um körperliche Angriffe.