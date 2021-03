Die Studie

Wie haben sich die Gesundheitskosten in der ersten Welle verändert? Dieser Frage ist das CSS Institut für empirische Gesundheitsökonomie nachgegangen. Durch die bundesrätlichen Massnahmen sanken die Gesundheitskosten bei der CSS zwischen Januar und Oktober 2020 vorübergehend um 246 Millionen Franken. Dies im Vergleich dazu, was der Versicherer an Kosten erwartet hätten. Auch bei den stationären Behandlungen war der vorübergehende Kostenrückgang bemerkenswert. 30 Prozent weniger CSS-Kunden wurden hospitalisiert. 1’814 CSS-Kunden kamen wegen Corona ins Spital und kosteten durchschnittlich 8000 Franken. Stark zurück gingen die Vorsorgeuntersuchungen für Brust- (-65%) und Darmkrebs (-45%).