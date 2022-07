Essen gegen Müdigkeit: Diese Lebensmittel machen wach

Nicht nur Kaffee, auch andere Lebensmittel machen dich schnell wach. Im besten Fall gibts noch eine Portion Energie obendrauf. Die simpelsten Alleskönner geraten allerdings oft in Vergessenheit.

Die Racing-Banane

Eine Banane gibt in Kürze Power, deshalb ist sie der Klassiker unter den Workout-Snacks. Es gibt Studien, für die trainierte Radfahrerinnen und Radfahrer Bananen gegessen haben und daraufhin bei der Radstrecke genauso gut abschnitten wie jene, die Sportgetränke mit Ergänzungsmitteln tranken.

Energiereiches Hipster-Frühstück

Avocados enthalten Mineralstoffe und Vitamine, also Energielieferanten, die Erschöpfung entgegenwirken. Zudem sind sie arm an Kohlenhydraten, die wegen Insulinspiegelanstieg und Produktion von Serotonin müde machen können.

Kaffee ja, aber…

Der Griff zum Kaffeebecher ist für dich ein Muss am Morgen? Voll okay. Ab dem Nachmittag heisst es aber am besten «finito», denn zu viel Koffein legt auch mal den Grundstein für schlechten Schlaf.