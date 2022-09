Basel: Immer weniger ausländische Sexarbeitende – schon vor Corona

Die meisten kommen aus Rumänien und Ungarn

Die meisten ausländischen Sexarbeitenden kommen aus Rumänien (336 in 2020) und Ungarn (281 in 2020). An dritter Stelle folgt Spanien, dann mit grossem Abstand Deutschland, Polen und Italien. Personen aus der EU können 90 Tage pro Jahr bewilligungsfrei in der Schweiz arbeiten und müssen sich nur anmelden. Doch wie lange bleiben sie? Laut dem Bericht nehmen die Zahlen hier zu – die Sexarbeitenden, die noch in die Schweiz kommen, leisten im Schnitt mehr Arbeitsperioden und mehr Arbeitstage pro Jahr. Die durchschnittlichen Arbeitsperioden pro Person stiegen von 3,4 in 2017 auf 4,1 in 2019. Die Arbeitstage pro Person stiegen in der gleichen Zeit von 21,9 auf 26,1 – also weit unter den erlaubten 90 Tagen.