Solothurner Wasseramt: Klingel spinnt bei grosser Kälte

Die Sache mit der Klingel von S.A.* ist kurios. «Es hat damit angefangen, dass es immer wieder bei mir geläutet hat, obwohl niemand zu mir wollte», sagt die 35-Jährige aus dem Solothurner Wasseramt zu 20 Minuten. Zuerst vermutete sie Klingelstreiche von Lausbuben . Diese These musste S.A. aber wieder verwerfen, denn immer wieder klingelte es und es stand jemand vor der Tür: Essenslieferanten.

«Ständig klingeln Pizzakuriere bei mir, obwohl ich nichts bestellt habe. Es ist ein seltsames Phänomen», sagt S.A. «Ich hätte mir schon ein paar Mal eine Pizza schnappen und Danke sagen können. Aber das macht man natürlich nicht.» Wie die 35-Jährige sagt, bestellen ihre Nachbarn in der eher neuen Überbauung am Abend häufig Essen. «Die Kuriere wissen langsam schon, wo sie hinmüssen», sagt sie. «Es macht gar keinen grossen Unterschied, ob es jetzt bei mir oder beim Nachbarn läutet, jemand muss sie einfach ins Gebäude lassen.»

Das Klingeln stört natürlich trotzdem. Bereits zweimal waren Elektro-Firmen da, um sich das anzuschauen. «Sie haben sich alle Mühe gegeben, herauszufinden, was los ist. Aber natürlich hat genau dann alles perfekt funktioniert, als sie da waren», sagt S.A.

Ist Feuchtigkeit schuld?

Eine mögliche Erklärung für das Phänomen hat Thomas Gerber, Inhaber der Elektro-Firma Rolf Gerber AG aus Bern. «Es kann durchaus sein, dass Feuchtigkeit in den Aussenteil der Klingelanlage geraten ist», sagt er auf Anfrage von 20 Minuten. «Hervorgerufen wird dies durch das Zusammentreffen von Wärme und Kälte, was zur Bildung von Kondensation führen kann. Oder durch starken Regenfall, wenn die Anlage exponiert montiert ist.»

Wenn es nun sehr kalt wird, kann es laut Gerber sein, dass die Feuchtigkeit in der Anlage gefriert. Dadurch könnten Anschlüsse auf der Tasterplatte oder auf elektronischen Komponenten, oder alte Baumwolldrähte miteinander verbunden werden. «Das kann dann dazu führen, dass es in der falschen Wohnung läutet», so Gerber weiter.