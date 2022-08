Witzwil BE: 41-Jähriger zwängt sich durch Essensklappe und flüchtet aus Gefängnis

Am Sonntag ist einem Mann die Flucht aus der Justizvollzugsanstalt Witzwil im Berner Seeland geglückt. Der Mann verbüsste laut Polizeiangaben dort im offenen Vollzug eine Freiheitsstrafe wegen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes.

Beim Geflüchteten handelt es sich um einen 41-jährigen Mann aus Algerien, der sich illegal in der Schweiz aufhält. Der Mann war bereits mehrere Male in Witzwil inhaftiert, musste, weil er bisher nicht ausgeschafft werden konnte, immer wieder in die Freiheit entlassen werden. Von ihm geht laut Polizei keine Gefahr aus.