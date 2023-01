Gelterkinden: Betrunkener Autofahrer verunfallt

Bei der Bushaltestelle Mühlestett fuhr er über den linken Strassenrand hinaus und kollidierte anschliessend frontal in einen Strassenteiler und ein Strassenschild in der Mitte der Fahrbahn.

Am Dienstagabend verursachte ein betrunkener Autolenker in Gelterkinden einen Selbstunfall. Nachdem der 48-Jährige an einem Fussgängerübergang an der Rickenbacherstrasse Schild und Strassenteiler, eine sogenannte Biene Maya, umfuhr, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort. Seinen ramponierten Subaru parkierte er dann fein säuberlich am Eiweg, wo er von einer Patrouille der Baselbieter Polizei angetroffen und befragt werden konnte, wie diese am Mittwoch mitteilte.